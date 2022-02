Covid, il ministro tedesco Lauterbach: «Contagi in salita, la situazione non è sotto controllo»

«In Germania ci troviamo in una fase difficile, segnata da aspetti positivi e negativi. Il numero dei contagi da Covid è ancora in salita. La situazione non è ancora davvero sotto controllo». Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha inquadrato così la situazione dell’epidemia di Coronavirus della Germania in una conferenza stampa a Berlino. Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi contagi è arrivato a 169.571, una settimana fa il dato era di 162.613. L’incidenza dei casi invece è aumentata da 1.426 casi alla settimana ogni 100 mila abitanti a 1.441 casi ogni 100 mila abitanti. Lauterbach ha spiegato che, anche se le previsioni sullo sviluppo di Omicron sono migliori delle attese, i tassi di ospedalizzazione sono ancora troppo alti: «Abbiamo dalle 100 alle 150 vittime al giorno, e sono troppe. Non è il momento in cui possiamo consentire le ampie aperture di cui si parla». Secondo le previsioni, il picco dei contagi dovrebbe arrivare a metà febbraio. Secondo il portale Our World in Data, la percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Germania è arrivata al 73,77 per cento.

