Pechino 2022, Omar Visintin è medaglia di bronzo nello Snowboard Cross

L’azzurro Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross maschile, ai Giochi di Pechino 2022. A vincere la competizione è stato l’austriaco Haemmerle, argento a Grondin (Canada). Alla sua terza partecipazione olimpicail 32enne Visintin corona quindi il sogno di una vita. Si tratta dell’ottava medaglia dell’Italia Team in questa edizione olimpica e del primo podio olimpico dello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi (al femminile c’era stato l’oro di Michela Moioli a PyeongChang 2018). Nel 2019 a Deer Valley Visintin ha vinto un argento mondiale nel Mixed Team, in Coppa del Mondo ha vinto nel 2014 ed è salito sul podio in altre quattro stagioni. Ai Giochi di Sochi nel 2014 si è piazzato dodicesimo, a quelli di PyeongChang 2018 venticinquesimo.