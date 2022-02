Twitter down, problemi con il funzionamento del social network. Picco di segnalazioni

Problemi per Twitter. Numerosi utenti hanno segnalato di essere stati disconnessi dai propri account o di aver registrato malfunzionamenti. Le segnalazioni sono state registrate da DownDetector: da Milano a Genova, Da Roma a Bari, le città che compaiono sulla mappa del malfunzionamento sono molte. Il picco di segnalazioni si è verificato alle 18.32 con 248 lamentele. A molti è apparso il messaggio: «Errore. Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua. Riproviamo». Twitter è un servizio gratuito di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale. I malfunzionamenti sono stati segnalati in diverse aree d’Europa. L’ultimo TwitterDown si era registrato lo scorso 17 aprile ed era andato avanti per diverse ore.

