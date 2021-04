TwitterDown, disservizi in tutto il mondo: ecco cosa sta succedendo

Giornata di disservizi su Twitter. Sono diversi gli utenti che stanno segnalando malfunzionamenti continui sulla piattaforma in tutto il mondo, non solo in Italia, portando l’hashtag #TwitterDown in cima alle tendenze. Secondo le segnalazioni, i problemi riguardano il caricamento dei post altrui. Il sito – almeno nella stragrande maggioranza dei casi – si apre.

Problemi soprattutto a partire dalle ore 14

A confermare i problemi è anche il sito DownDetector. Il primo picco è stato registrato intorno alle 2 di notte mentre altri down sono stati segnalati sia alle 9 di mattina che dalle ore 14 in poi del 17 aprile 2021. A molti è apparso il messaggio «Errore. Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua».

DOWN DETECTOR | Le segnalazioni di #TwitterDown

Mentre scriviamo, attorno alle 16, provando ad accedere all’account Twitter di Open spunta l’avviso «Qualcosa è andato storto». Secondo il supporto del social network, che è intervenuto stamattina, alcuni utenti hanno avuto una sorta di blocco “passivo”, ovvero l’utente non poteva leggere i tweet altrui ma poteva tranquillamente twittare le proprie comunicazioni.

TWITTER | Impossibile leggere i tweet

Foto di OPEN

