Google down: tornano operativi i servizi di Gmail, YouTube e Drive

Dopo un down durato un paio di ore, i servizi di Google Gmail, YouTube, Google Maps e Google Drive sono di nuovo accessibili. Insieme a loro si erano fermati anche Google Meet e Google Scholar, le piattaforme che ospitano le lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a Distanza). Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi Europei, negli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono partite alle 12.30 circa.

«Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo se non appena avremo notizie», aveva spiegato YouTube dal suo profilo Twitter. Problemi si sono riscontrati anche con Google Play, il negozio digitale di Mountain View da cui si possono scaricare app per smartphone, e con i servizi di Google per gestire la pubblicità online, Adwords and Adsense.

Leggi anche: