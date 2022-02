Sondaggio Swg, Meloni sorpassa il Pd: Fratelli d’Italia è il primo partito. Ancora in calo il M5s

Dopo l’elezione del presidente della Repubblica, il partito che continua a salire nei sondaggi è quello di Giorgia Meloni che, dopo il no a un Mattarella bis e dopo lo strappo con Matteo Salvini, conquista un +0,3 per cento. A segnalarlo è un sondaggio realizzato da SWG per La7 (con 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 9 e il 14 febbraio 2022). Meloni è l’unica, nel centrodestra, a restare all’opposizione nel governo Draghi. Numeri alla mano, Meloni supera anche il Partito Democratico di un +0,3 per cento. La Lega, invece, guarda da lontano con un 17 per cento. A crescere sono anche Azione +Europa che segna un +0,3 e Italia viva +0,4 per cento. Nello specifico, Fratelli d’Italia passa dal 21,1 per cento del 7 febbraio al 21,4 del 14 febbraio mentre Italia viva dal 2,1 al 2,5 e Azione +Europa dal 4,4 al 4,7. Segna un +0,2 anche Forza Italia che dal 7,8 passa all’8 per cento. Vanno male soprattutto M5s e Pd, seguiti dalla Lega (che registra lo 0,1 per cento in meno, piazzandosi subito dopo il Pd). I dati che preoccupano di più sono quelli del M5s che passa dal 13,3 al 12,8 perdendo lo 0,5 per cento e del Pd che da 21,5 per cento passa a 21,1 (-0,4). In altre parole, questi sondaggi ci dicono che il partito di Meloni è il primo d’Italia, che il Pd – così come il M5s – è ancora in calo e che la Lega, negli ultimi mesi, ha perso così tanto da piazzarsi al terzo posto e da avere uno stacco di oltre 4 punti percentuali rispetto a Fratelli d’Italia.

SWG | Gli orientamenti di voto al 14 febbraio 2022

