Susanna Tamaro: «Il Green pass limita l’Italia, è l’ora di una tana libera tutti»

La scrittrice Susanna Tamaro oggi è autrice di un lungo articolo sul Corriere della Sera in cui chiede al governo Draghi di togliere il Green pass. Perché il paese ha bisogno di essere sollevato dall’ossessione dei decreti. E anche di una “tana libera tutti”, come quando da bambini si giocava a nascondino.

La scienza però ci dice che, vaccinati e non vaccinati, ci scambiamo comunque tutti allegramente il contagio. In quest’ottica risulta anche difficile capire l’attribuzione taumaturgica del Green pass. Personalmente non ho alcuna osservazione morale, filosofica o politica su questo importante documento. […] Ma se ci contagiamo tutti in continuazione che senso ha? Non costituisce piuttosto un importante fattore di rischio? Con il super green pass, magari addirittura illimitato, una persona, soprattutto giovane, si sente appunto super sicura e abbandona quelle cautele che, davanti a un’epidemia così insidiosa, bisognerebbe pur sempre continuare a mantenere.



E il fatto che si impedisca alle persone che non hanno ancora fatto la terza dose, come me ora, di avere qualsiasi tipo di vita sociale non è qualcosa che, oltre a ledere i diritti fondamentali della persona, dà anche il colpo di grazia ai negozi e ai parrucchieri che fin qui, con le unghie e con i denti, hanno tentato di resistere?