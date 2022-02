Pechino 2022, delusione per l’Italia nello sci di fondo: Azzurri sesti nella finale dello sprint a squadre

L’Italia non va oltre il sesto posto nella finale dello sci di fondo sprint a squadre alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’oro è andato alla Norvegia, argento alla Finlandia e bronzo alla Russia. Un esito inatteso, visto che i due azzurri in gara – Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani – avevano vinto la seconda semifinale di questa specialità. In ogni caso il risultato è stato migliore di quello della scorsa edizione dei Giochi, a Sochi, quando la coppia formata dallo stesso Pellegrino e da Dietmar Nöckler non era riuscita a qualificarsi per la finale.

