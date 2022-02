La frase shock dell’ex prof del Righi: «Una preghiera per chi manda le figlie a scuola vestite come tr…»

Un ex insegnante del liceo scientifico Augusto Righi di Roma ha pubblicato su Facebook e Instagram una frase offensiva nei confronti dei suoi ex alunni: «Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come troie». Nei giorni scorsi nella stessa scuola una docente aveva rimproverato una sua alunna che stava a pancia scoperta dicendole: «Non sei sulla Salaria». La circostanza aveva portato a una protesta degli studenti a pancia scoperta e pantaloncini. Mentre nei confronti della professoressa è stato aperto un provvedimento disciplinare. La storia dell’ex docente la racconta oggi l’edizione romana di Repubblica.

L’ex prof. del Righi è un filologo e da qualche mese insegna al liceo classico Orazio con un un contratto a termine. Si occupa di potenziamento di italiano, latino e greco e copre eventuali buchi. «È una persona competente nelle sue materie», spiega la preside Maria Grazia Lancellotti. E ancora: «Mi dissocio completamente dalla frase, di cui ero totalmente all’oscuro – prosegue la dirigente – Ci sono modi e modi di esprimere un pensiero». Critico anche il collettivo studentesco dell’Orazio: «Nel 2022 e in un contesto scolastico è inaccettabile un così inadeguato uso delle parole, peraltro da parte di un professore, che dovrebbe istruirci e ‘aprirci la mente’ e invece esprime i suoi pensieri sessisti e retrogradi. Siamo stufi di pregiudizi del genere, mirati a svalutarci come studenti ed individui, come se il nostro abbigliamento fosse causa e ritratto del nostro intelletto».

Foto copertina da: Repubblica

