La sindaca di Sabaudia Giada Gervasi arrestata per corruzione e turbativa d’asta

La procura di Latina la accusa in relazione agli appalti per il mondiale di canottaggio

La sindaca di Sabaudia Giada Gervasi è stata arrestata con altre 15 persone con le accuse di corruzione, concussione e turbativa d’asta. Nel procedimento, che coinvolge anche amministratori, funzionari pubblici e imprenditori si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. In base a quanto si apprende le indagini della procura di Latina hanno riguardato anche concessioni demaniali rilasciate dal comune di Sabaudia. Gervasi è accusata di 11 turbative d’asta e una corruzione in relazione ad alcuni appalti per il mondiale di canottaggio che si è tenuto a Sabaudia. Oltre alla sindaca Gervasi, finita agli arresti domiciliari, tra i coinvolti risulta anche l’ex direttore del parco nazionale del Circeo. Sono in totale 20 gli indagati

