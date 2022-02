Donbass, il discorso di Putin alla nazione: «L’Ucraina è parte integrante della storia russa»

Un discorso lungo, fatto in diretta tv a tutta la popolazione. Un discorso che parte dal passato, ripercorre la storia della Russia e arriva a una concluse chiara. Vladimir Putin ha annunciato pubblicamente il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass, la regione al confine dell’Ucraina in cui da anni forze filo-russe si oppongono a Kiev. Putin ha esordito spiegando la posizione di Mosca sull’Ucraina: «L’Ucraina è parte integrante della storia russa. Sono persone e famiglie con cui abbiamo legami di sangue. Le persone di questo territorio sono stati chiamati russi e ortodossi. L’Ucraina è stata creata da Lenin, è stato il suo creatore e il suo architetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass».

