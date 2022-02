Philip Crowther, il reporter che racconta la crisi tra Russia e Ucraina in sei lingue diverse – Il video

Philip Crowther, giornalista dell’Associated Press e corrispondente dall’Ucraina nella copertura della crisi nella regione del Donbass, è diventato noto in tutto il mondo per i suoi reportage grazie a un video pubblicato nelle scorse ore su Twitter, contenente alcuni passaggi dei diversi interventi televisivi in cui parla della situazione sul fronte dell’Ucraina orientale. Ma a colpire il pubblico, così come i colleghi e le colleghe, sono state la spiccate capacità linguistiche dl giornalista 41enne. Nel video pubblicato da Crowther, nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca, si può sentire il giornalista che parla fluentemente della crisi ucraina in inglese, lussemburghese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco. I suoi interventi sono stati trasmessi da varie reti televisive e network internazionali, e il giornalista sta ricevendo in queste ore innumerevoli apprezzamenti per le sue formidabili competenze e capacità linguistiche.

