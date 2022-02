In Ucraina è guerra, il punto: lo sbarco a Odessa, la legge marziale e le sirene che suonano nel centro di Kiev

Con l’annuncio di Putin sulle operazioni militari è cominciata la guerra in Ucraina. Alcune truppe russe sono sbarcate ad Odessa mentre altre stanno attraversando il confine verso Kharkiv, secondo quanto ha riferito il ministero dell’Interno ucraino su Telegram, aggiungendo che gli attacchi missilistici stanno prendendo di mira caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la legge marziale nel paese. Kiev sta subendo un bombardamento e si sentono le sirene d’allarme per le vie della Capitale. L’agenzia di stampa Ansa segnala le sirene in centro, nella zona dell’arco dell’amicizia. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere a casa. Secondo Bloomberg la Russia sta usando armi ad alta precisione per distruggere le infrastrutture militari del paese.

Leggi anche: