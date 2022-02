«Non ci arrendiamo, rimaniamo a Kiev e combattiamo»: così Zelensky scaccia le fake news sulla fuga – Il video

«Non credete alle fake news». Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky pubblica sul suo profilo Twitter un video mentre passeggia per Kiev per smentire le voci che lo vogliono in fuga dalla Capitale. La passeggiata nel distretto governativo della città arriva dopo il caffè sorseggiato nel bunker. Nella notte è emerso che l’intelligence Usa ha offerto una via di fuga a Zelensky, che però ha rifiutato: «Abbiamo bisogno di armi, non di passaggi». Nel video Zelensky dice che: «Arrivano false notizie fuori da qui, ma non ci stiamo arrendendo, siamo qui e stiamo combattendo per la nostra nazione, il nostro popolo e i nostri figli». Poi il presidente ha detto di aver avuto un proficuo colloquio con il presidente della Francia Emmanuel Macron. Zelensky ha anche annunciato che le armi dell’Occidente promesse all’Ucraina sono in arrivo.

