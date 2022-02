Amatrice, la terra torna a tremare: sisma di magnitudo 3.0

Oltre ad Amatrice, sono stati coinvolti i comuni vicini di Campotosto, in provincia di L’Aquila, e Accumoli, in provincia di Rieti

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata a tre km a est di Amatrice, in provincia di Rieti, alle 7.31 di oggi 27 febbraio. Il sisma, avvenuto a 12 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Oltre ad Amatrice, sono stati coinvolti i comuni vicini di Campotosto, in provincia di L’Aquila, e Accumoli, in provincia di Rieti. Lo scorso 6 febbraio un’altra scossa di magnitudo 3 è avvenuta proprio nella zona di Accumoli, nella Valle del Tronto, tra il parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga e i Monti Sibillini. L’epicentro era stato lo stesso del terremoto di Amatrice del 2016.

