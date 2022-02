L’interprete ucraina scoppia in lacrime mentre traduce il discorso di Zelensky – Il video

Non è riuscita ad andare avanti l’interprete impegnata a tradurre per il sito del quotidiano tedesco Welt il discorso di Volodymyr Zelensky. La traduttrice è scoppiata in lacrime quando il presidente ucraino stava dicendo: «La Russia è sulla strada del male. Deve perdere la sua voce alle Nazioni unite… Ucraini noi sappiamo molto bene cosa difendete…». A quel punto si sente il pianto dell’interprete che poi aggiunge: «Chiedo scusa».

