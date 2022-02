Ucraina, Zelensky parla alla nazione: «Notte durissima. I russi sparano su ospedali e abitazioni» – Il video

Nel quarto giorno di guerra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a parlare in un discorso alla nazione diffuso dal suo canale Telegram. «È stata una notte dura», ha raccontato, «Mosca ha sparato sulle abitazioni e sugli ospedali. Quello che gli occupanti stanno facendo a Kharkiv, Okhtyrka, Kiev, Odessa e altre città e paesi sta attirando l’attenzione di un tribunale internazionale». Il presidente ha poi continuato rivolgendosi ai bielorussi prima del referendum costituzionale che potrebbe eliminare lo status di “neutralità” e consentire il dispiegamento di armi nucleari russe: «Auguro sinceramente alla Bielorussia di tornare ad essere buona e sicura come tutti l’hanno vista non molto tempo fa. Fare la scelta giusta è la scelta principale della vostra vita. Siamo i vostri vicini, siate la Bielorussia, non la Russia».

