Guerra in Ucraina, un missile colpisce un edificio residenziale a Chernihiv – Il video

Un missile russo ha colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv. L’edificio è in fiamme ma ancora non si sa se e quante persone siano rimaste coinvolte. Il Kiev Independent parla di una donna ferita e del fuoco spento. A dare la notizia dell’attacco il servizio statale per le comunicazioni sul suo canale Telegram. Ieri nella cittadina alcuni civili hanno tentato di bloccare un carro armato russo sdraiandosi davanti al tank. Nella notte si sono udite nuove esplosioni anche a Kiev e Kharkiv. Intanto secondo i media ucraini la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia fornendo militari e armi oltre al supporto logistico di questi giorni. E Le truppe russe hanno preso il controllo della cittù ucraina di Berdyansk nella regione di Zaporozhye. Lo ha ammesso in conferenza stampa Aleksey Arestovich, consigliere del capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky.

