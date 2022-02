No! Questo video non mostra un padre che saluta la figlia per restare a combattere contro l’invasione russa in Ucraina

Circola da qualche giorno il video che riprenderebbe un padre mentre saluta le figlie prima di andare in guerra contro l’invasore russo per difendere l’Ucraina. Tra le pagine che l’hanno condiviso troviamo anche la pagina Facebook del programma Rai di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in un post del 25 febbraio 2022 con la seguente descrizione: «Un padre, che resta a combattere contro l’invasione russa, saluta tra le lacrime sua figlia, in partenza per la “safe zone”».

Il video, in realtà, è stato condiviso via Twitter il 21 febbraio 2022, giorni prima dell’invasione russa in Ucraina, dall’account @AleksKarpushev con la seguente descrizione: «Evacuazione di Gorlovka. Scena straziante…».

Górlovka è una delle aree dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, il video riguarderebbe proprio l’evacuazione delle donne e dei bambini iniziata intorno al 18 febbraio 2022 con destinazione la Russia.

