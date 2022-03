«Il corso su Dostoevskij può creare polemiche»: così l’Università Bicocca cancella le lezioni di Paolo Nori – Il video

«Ho ricevuto questa mail che dice: caro professore il pro rettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello di evitare polemiche in quanto momento di forte tensione». A leggere le parole ricevute via mail dall’Università Bicocca di Milano è il professor Paolo Nori, docente al Dipartimento di studi umanistici e insegnante di traduzione editoriale della saggistica russa. Autore di una cinquantina di romanzi, Nori avrebbe dovuto cominciare il suo corso universitario dedicato a Dostoevskij ma a bloccare tutto è stata una richiesta ufficiale che il docente ha voluto leggere e commentare pubblicamente. «Censurare un corso, come si fa», dice con aria sconcertata, «non solo essere un russo vivente oggi in Italia è una colpa ma anche essere un russo morto, un russo che quando era vivo nel 1849 è stato condannato a morte per aver letto una cosa proibita», spiega Nori. E continua: «Quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci, ma quello che sta succedendo in Italia è una cosa ridicola. Una università italiana che prende una decisione di questo tipo è incredibile, quando ho letto la mail non ci credevo. Bisognerebbe parlare di più in questi giorni di questi temi e non censurarli».

