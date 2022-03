Morto l’ex ministro Antonio Martino, aveva 79 anni

E’ morto l’ex ministro Antonio Martino, economista, ex titolare dei dicasteri della Difesa e degli Esteri nei governi Berlusconi. A darne la notizia l’agenzia Ansa che ne ha avuto conferma da fonti parlamentari. Martino aveva 79 anni ed è stato la tessera numero 2 di Forza Italia all’epoca dell’arrivo in politica di Silvio Berlusconi. E’ stato deputato per sei legislature consecutive, dal 1994 fino al 2018.

