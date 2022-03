Zelensky fa ancora appello agli ucraini: «Unitevi all’offensiva contro il nemico russo» – Il video

Altro messaggio del presidente Volodymyr Zelensky alla popolazione ucraina. «Ogni metro della nostra terra ucraina conquistata dalla protesta e dall’umiliazione degli occupanti è un passo verso la vittoria per tutta l’Ucraina», ha detto rivolgendosi a chi sta reagendo all’invasione russa. «Ucraini, in tutte le nostre città dove è entrato il nemico, sentitelo, passate all’offensiva!», ha aggiunto, incitando la popolazione a scendere in campo per fermare l’avanzata di Mosca nelle città. Nelle ore precedenti, Zelensky aveva diffuso un altro videomessaggio nel quale diceva: «Sono sicuro che presto potremo dire alla nostra gente: tornate! Tornate da Polonia, Romania, Slovacchia e da tutti gli altri Paesi. Tornate perché non c’è più alcuna minaccia».

