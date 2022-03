Il messaggio di Zelensky ai civili in fuga: «Presto potrete tornare perché non ci sarà più alcuna minaccia» – Il video

«Sono sicuro che presto potremo dire alla nostra gente: tornate! Tornate da Polonia, Romania, Slovacchia e da tutti gli altri Paesi. Tornate perché non c’è più alcuna minaccia». Questo il messaggio inviato da Volodymyr Zelensky ai civili in fuga dall’Ucraina in un discorso alla nazione tenuto oggi, 5 marzo. «Oggi è sabato ma non vuol dire nulla. Il nostro Paese non conosce più weekend. Non importa più quale ora indica l’orologio o quale giorno il calendario. E sarà così fino a che non vinceremo», ha detto il presidente ucraino.

Leggi anche: