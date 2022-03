«Gli Usa lavorano a un piano in caso di assassinio di Zelensky»: la strategia di Biden per garantire una «linea di successione»

Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e i Paesi alleati lavorano a un piano per garantire una «linea di successione» in Ucraina nel caso in cui il presidente Volodymyr Zelensky venga catturato o ucciso dalle forze russe. Il quotidiano statunitense cita alcune fonti secondo cui Washington punta ad assicurarsi che ci sia un governo ucraino indipendente nell’ipotesi in cui la Russia dovesse cercare di insediare a Kiev un suo esecutivo fantoccio. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, Zelensky ha sempre insistito sulla propria volontà di non lasciare il Paese. Tuttavia, scrive il britannico The Sun, le forze speciali di Usa e Regno Unito, insieme alle truppe ucraine, stanno preparando il salvataggio ad alto rischio del presidente dell’Ucraina. 150 Navy Seals americani, 70 soldati dell’élite britannica e le forze di Kiev si troverebbero in una remota base militare in Lituania per studiare il salvataggio di Zelensky. Il piano verrebbe messo in atto solo in caso di richiesta da parte dello stesso presidente ucraino.

