Zelensky: «Questo conflitto scatenerà una guerra mondiale. Putin è un criminale di guerra» – Il video

«Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale»: questo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un’intervista esclusiva al programma World News Tonight della ABC. Zelensky ha detto inoltre che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: «Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini… sono tutti criminali di guerra». Zelensky ha anche richiamato in patria i peacekeeper impegnati in missione di pace nel mondo per rafforzare l’esercito che combatte l’aggressione russa.

Leggi anche: