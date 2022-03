No! Questo non è un giovane militare ucraino che combatte contro l’invasore russo

Il video di un ragazzo in tenuta militare è diventato virale. Il protagonista, però, non è un soldato inviato al fronte

Il video di un giovane ragazzo in tenuta militare è diventato virale, ottenendo oltre 42 mila condivisioni nel solo post della pagina Facebook italiana “La speranza, il cuore della vita“. Nel condividerlo, gli admin riportano il seguente commento: «È solo un ragazzo, avrà l’età di mio figlio – no alla guerra», testo accompagnato dalla bandiera italiana e quella ucraina. Il ragazzo nel video parla in russo e interviene, con la traduzione in spagnolo sottotitolata, sull’invasione delle forze di Mosca in Ucraina contestando Vladimir Putin. Tutto farebbe pensare che si tratti di un soldato mandato sul fronte, ma non è proprio così.

Per chi ha fretta

Il giovane si rivolge nel video a Putin, insultandolo pesantemente per quanto sta facendo.

La condivisione del video fa pensare a un giovane soldato ucraino o russo che si dispera per quanto sta accadendo.

In realtà si tratta di un giovanissimo (un adolescente) che pare essere di origine ucraina, ma che vive in Spagna.

Non si tratta, dunque, di un soldato operativo sul fronte della guerra scatenata dall’invasione russa in Ucraina.



Analisi

Ecco lo screenshot del post Facebook che condivide il video del ragazzo:

Un post più completo lo troviamo qui, pubblicato il 3 marzo 2022:

È solo un ragazzo, avrà l’età di mio figlio. No alla guerra. Chi comanda una guerra se ne sta comodo a guardare nei palazzi blindati, mentre i giovani che dovrebbero studiare ed essere il futuro della Terra vanno a combattere (le guerre di altri) che Dio guardi il cammino di tutti voi povere anime innocenti.

Il TikToker

Nel video è possibile vedere una firma, quella dell’utente TikTok @mansita311.

Si tratta di un account da 68 mila follower, dove negli ultimi video si fa riferimento all’Ucraina, così come nella sua bio («ХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНА»). Il primo in lista è quello diffuso via Facebook dove viene lasciato intendere che si tratti di un giovane militare.

Tra i commenti ne troviamo anche qualcuno in italiano, utenti che danno il proprio sostegno al giovane pensandolo in guerra.

Il ragazzo vive in Spagna

Il giovane pubblica i suoi video dalla Spagna e la tenuta militare la indossa spesso, in particolare quando pascola il bestiame (video evidenziato in basso a destra nell’immagine sotto riportata).

In un video precedente parla in un perfetto spagnolo, raccontando la sua esperienza nel farsi un tampone per il test Covid-19.

Le origini ucraine

Ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione. In una serie di video interviene insieme a quello che dovrebbe essere il padre, il quale possiede l’account TikTok @crusi43439 dove discute degli aiuti da parte del suo Paese, la Spagna, ai cittadini ucraini. In un altro video, troviamo @crusi43439 insieme alla compagna con scritte in cirillico. Risulta facile immaginare che il giovane sia di origine ucraine e spagnole, questo spiegherebbe anche lo stemma nella mimetica visibile qui:

Una conferma delle sue origini ucraine la troviamo in una video intervista insieme al TikToker Hector (@elhectorwtf), nel quale scopriamo che si chiama Gerard e dove dichiara di avere 15 anni. Il TikToker, in un video successivo, condivide quello del giovane mentre piange parlando in russo.

Conclusioni

Da quello che si può dedurre dai video e dai vari interventi, il giovane Gerard sarebbe di origine ucraina e il suo video risulterebbe infatti genuino nei contenuti. Tuttavia, al contrario di come viene fatto intendere nelle condivisioni del video, si tratta di un adolescente che vive in Spagna e non di un militare ucraino che lotta contro l’invasione russa.

