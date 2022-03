Costa: «Green pass, decreto in arrivo per gli spazi all’aperto. Ma l’obbligo rimarrà fino al 15 giugno»

Un decreto con la road map delle riaperture è in arrivo. E l’obbligo di Green pass rimarrà per il lavoro fino al 15 giugno, ma potrebbero esserci novità. Lo ha spiegato oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in un intervento a Radio Anch’io su Radiouno. «Nei prossimi giorni il governo emanerà un decreto dove verrà stabilito un vero e proprio cronoprogramma, certamente dal 1 aprile inizierà una fase di allentamento di misure restrittive. Fin da subito ci saranno delle situazione dove il Green pass non sarà necessario. Ad esempio gli spazi all’aperto, nei bar e nei ristoranti, da aprile non sarà più necessario richiedere il green pass. E poi arriveremo ad una estate senza più restrizioni», ha spiegato Costa. Che poi ha accennato alle possibili novità sull’obbligo: «L’obbligo del Green pass per gli over 50 rimane fino al 15 giugno. C’è una valutazione che stiamo facendo, e sulla quale io personalmente sono d’accordo, è di trasformare prima del 15 giugno il Green pass rafforzato in certificato verde base, questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone».

