Verso la prima estate senza restrizioni Covid, l’ipotesi di Costa: «Dal 15 giugno può arrivare la fine degli obblighi»

La prima estate senza alcuna restrizione. Questa la prospettiva ottimista data poche ore fa dal sottosegretario della Salute Andrea Costa sulla futura lotta al virus. «Se la situazione continuerà a migliorare è ragionevole pensare che le proroghe al 15 giugno delle restrizioni anti Covid possano arrivare a una fine», ha detto. «Credo che ci siano le condizioni per dire che siamo di fronte alla possibilità di arrivare a un’estate senza restrizioni». In visita a Genova, il sottosegretario ha poi commentato l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore dal 1° maggio: «Il Governo ha deciso il criterio della gradualità sia nell’introduzione sia nell’allentamento delle misure restrittive, abbiamo deciso la proroga fino al 15 giugno per alcune situazioni rischiose».

A quali restrizioni si potrebbe dire addio

Le ultime decisioni del governo Draghi su misure e restrizioni hanno previsto per il prossimo mese e mezzo un alleggerimento parziale dalle regole anti virus. Se per il Green pass la linea è stata più morbida, prevedendo l’abolizione dell’obbligo in tutti i luoghi tranne che per Rsa e ospedali, per le mascherine le direttive sono state più rigide. Fino al 15 giugno si dovrà indossare ancora il dispositivo anti Covid nei trasporti pubblici e in quelli a lunga percorrenza, nelle strutture sanitarie, nelle scuole, negli eventi sportivi al chiuso, nei cinema e nei teatri. Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario poche ore fa la data di metà giugno potrebbe segnare la fine anche di questi ultimi obblighi.

Leggi anche: