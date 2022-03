Covid, indice Rt e incidenza in crescita: cinque regioni a rischio moderato – Il monitoraggio Iss

L’indice di contagio è in crescita a 0,83 e l’incidenza incrementa a 510 casi ogni centomila abitanti. Questi i dati preliminari della bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirusin Italia. Nel dettaglio, l’indice di contagio arriva a 0,83 rispetto allo 0,75 della scorsa settimana e sale anche l’incidenza dei casi Covid che, questa settimana, si attesta a 510 per 100mila abitanti rispetto a 433 per 100mila della settimana precedente. Le buone notizie riguardano gli ospedali: l’occupazione delle terapie intensive scende al 5%, quella delle aree mediche vede ricoveri in calo al 12,9%. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 5,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo) contro il 6,6% della corsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece al 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo) rispetto al 14,7% della settimana precedente (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo).

Ciò nonostante, cinque regioni sono a rischio moderato. Le restanti regioni/ppaa sono classificate a rischio basso secondo il dm del 30 aprile 2020. Sono 9 le regioni/ppaa che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una regione/pa riporta molteplici allerte di resilienza. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (17% contro il 16% della scorsa settimana) ed è in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37% contro il 35%), mentre diminuisce quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (46% rispetto al 49%). L’attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento.

Leggi anche: