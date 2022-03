Kharkiv devastata dai bombardamenti russi: la città sfigurata dopo una notte di attacchi – Il video

Sono almeno 48 le scuole distrutte in città, secondo il sindaco Ihor Terekhov. In un solo giorno l’esercito russo ha attaccato le zone residenziali per almeno 89 volte

Sono immagini spettrali quelle che arrivano da Kharviv, nella zona orientale dell’Ucraina. Un video diffuso su Facebook mostra come si presenta la città dopo un’intera notte di bombardamenti, andati avanti fino alle prime ore della mattina. Per le strade sono decine le auto abbandonate, per buona parte distrutte dai bombardamenti, così come gli edifici ormai deserti. Oggi 11 marzo il governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov, su Telegram ha denunciato la devastazione che si è abbattuta su un centro per disabili dopo un raid russo. Nell’edificio in quel momento c’erano 330 persone, ha spiegato il governatore, di cui 10 su sedia a rotelle e 50 con mobilità ridotta. Solo 63 sono stati evacuati, mentre, secondo l’agenzia Interfax ucraina, tutti gli altri sono riusciti a mettersi in salvo nei rifugi.

