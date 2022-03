Ucraina sotto bombardamento, Zelensky si mostra all’aperto in pieno giorno: «Siamo sulla strada per la vittoria» – Il video

«Abbiamo già raggiunto una svolta strategica» dice Volodymyr Zelensky nel video pubblicato oggi 11 marzo sul suo canale Telegram. «Siamo già sulla strada per la vittoria» dice il presidente ucraino, che per la prima volta ha voluto registrare il suo ormai periodico aggiornamento via Telegram all’aperto. Zelensky appare infatti per strada, indossando sempre abbigliamento militare. Così il presidente ucraino si mostra ai suoi connazionali a cielo aperto, proprio mentre diverse città ucraine sono sotto attacco dei bombardamenti russi. «È impossibile dire quanti giorni serviranno per liberare la terra ucraina – aggiunge Zelensky – Ma posso dire che lo faremo». Nel video accusa anche la Russia di aver assoldato dei mercenari siriani per combattere in Ucraina, dopo la diffusione della notizia che Mosca ha arruolato 16mila volontari dal Medio Oriente. All’Ue e ai Paesi occidentali, Zelensky ha poi chiesto: «azioni più forti» contro la Russia.

