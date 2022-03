Ucraina, l’intervento di Zelensky al parlamento polacco: «Lottiamo anche per la vostra libertà» – Il video

Torna a parlare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stavolta lo fa in videoconferenza con i deputati e i senatori polacchi che oggi pomeriggio, 11 marzo, si sono riuniti per una sessione speciale dedicata proprio alla guerra in Ucraina. «Non siamo rimasti soli di fronte al nemico: le sorelle e i fratelli polacchi sono con noi», ha detto. La lotta contro i russi è «per la nostra e vostra libertà: è la storia comune di due grandi popoli». Zelensky ha ringraziato i polacchi per tutti gli aiuti offerti in queste settimane ai profughi in fuga dall’occupazione delle truppe russe. Poi, rivolgendosi direttamente al presidente polacco e a sua moglie, ha aggiunto: «Amici Andrzej e Agata, ci siamo già uniti e sono convinto che, seguendo le parole di Giovanni Paolo II, insieme lotteremo e creeremo la nostra libertà». «Abbiamo visto ieri come hanno parlato i paesi della Unione europea, abbiamo visto chi è il vero leader, chi lotta per l’Europa unificata e coerente nonché per la comune sicurezza e chi ha invece cercato di fermarci, ha cercato di fermare voi», ha concluso.

