Ucraina, bombe russe su Mykolaiv. Il governatore della regione: «Hanno distrutto una scuola» – I video

«Gli occupanti russi hanno aperto il fuoco contro una scuola di Mykolaiv. Quanto sono stupidi». Vitalii Kim, governatore della regione in cui si trova la città a circa 100 km a est di Odessa, ha diffuso sul suo canale Telegram un video in cui comunica il bombardamento della città da parte dei militari russi. Secondo quanto riportato, sarebbero in corso le operazioni per salvare le persone dalle macerie. Il giornale Pravda Ukraine ha pubblicato delle foto che ritraggono l’edificio distrutto.

