«Anime affamate», il reportage di Open sui disturbi alimentari domani in anteprima alla Camera dei deputati

Si chiama Anime Affamate il reportage di Open sui disturbi del comportamento alimentare che domani 15 marzo sarà presentato in anteprima alla Camera dei deputati nell’ambito della Giornata nazionale dedicata al tema. Un viaggio multimediale, fatto di video, audio, immagini e foto, storie inedite raccontate direttamente dai protagonisti per provare a far conoscere negli aspetti più veri e a volte crudi gli effetti della perdita di controllo della propria salute mentale. Le Anime affamate che dal 15 marzo verranno raccontate sul sito di Open sono quelle di giovani donne e uomini che nei lunghi mesi di isolamento e pandemia hanno visto peggiorare o nascere un disagio psichico che non fa distinzioni di genere. I disturbi legati al comportamento alimentare sono cresciuti negli ultimi due anni di oltre il 30%. L’età media dei malati si è abbassata ai 13 anni. Migliaia i decessi, con un tasso di mortalità al secondo posto in Italia subito dopo gli incidenti stradali. Ma la risposta a quella che gli esperti considerano un’epidemia silenziosa già largamente in atto tra le nuove generazioni ben prima del Covid, non è sufficiente. L’inchiesta di Open indaga il ruolo di istituzioni, servizi sanitari, operatori, famiglie, in uno scenario di gravi lacune e sottovalutazione del problema.

Dove seguire la diretta

L’evento che si terrà nella mattinata del 15 marzo presso la Sala Conferenze della Camera dei Deputati avrà inizio alle ore 10.30 e potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale. Con estratti presi direttamente dal reportage e le voci dei protagonisti, Open darà inizio alla giornata di approfondimento e accompagnerà in questo modo gran parte degli interventi previsti. Tra il racconto di nuove misure legislative, la visione di associazioni attive sul campo e prospettive per un futuro prossimo, l’intervento della giornalista e autrice di Anime affamate, Giada Giorgi, spiegherà poi le fasi di realizzazione dell’inchiesta e gli aspetti più centrali del progetto.

