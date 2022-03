Il palazzo storico di Kiev colpito dai bombardamenti russi nella notte – Il video

In questo video pubblicato da diverse fonti ufficiali ucraine si mostra un palazzo di dieci piani che si trova nel quartiere Podilskyi di Kiev colpito da un missile russo. Nell’edificio si è sviluppato un incendio che ha interessato i primi cinque piani ed è stato spento dai vigili del fuoco. Nella notte le sirene avevano cominciato a suonare per l’allerta dell’arrivo di un attacco. L’intero centro di Kiev è stato bombardato stamattina, come mostrano alcuni video pubblicati dagli inviati dei media che si trovano ancora nella Capitale dell’Ucraina.

