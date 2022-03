Ucraina, i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia arrivano a Kiev: «È qui che si fa la storia»

I premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, della Repubblica Ceca Petr Fiala e della Slovenia Janez Jansa sono arrivati a Kiev oggi, 15 marzo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal. Con loro anche il vice primo ministro polacco Jaroslaw Kaczyński. Nelle ultime ore, il presidente ucraino è stato in collegamento con il parlamento canadese («Le sanzioni non hanno fermato la guerra», ha detto). I tre premier, dunque, sono a Kiev come «rappresentanti del Consiglio europeo»: «Lo scopo della visita è confermare l’inequivocabile sostegno dell’intera Unione europea alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina e presentare un ampio pacchetto di sostegno allo Stato e alla società ucraini», si legge in una nota del governo polacco. «È qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, che si fa la storia. È qui che la libertà combatte contro il mondo della tirannia. È qui che il futuro di tutti noi è in bilico. L’Ue sostiene l’Ucraina, che può contare sull’aiuto dei suoi amici: oggi abbiamo portato questo messaggio a Kiev», ha scritto su Twitter il premier polacco Mateusz Morawiecki.

Foto in copertina: TWITTER/Mateusz Morawiecki

