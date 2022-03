Nello stesso attacco è rimasto ferito il corrispondente dell’emittente americana Benjamin Hall, attualmente ricoverato in gravi condizioni

Un cameraman di Fox News è stato ucciso in Ucraina. Si tratta di Pierre Zakrzewski, che stava lavorando con il giornalista Benjamin Hall, rimasto ferito ieri e attualmente ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dall’emittente statunitense, Zakrzewski e Hall si trovavano in un villaggio vicino a Kiev, Horenka, quando il loro veicolo è stato colpito dalle forze militari russe. Nell’attacco è morta anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova.

Leggi anche: