Ucraina, giornalista britannico gravemente ferito durante un attacco russo: è in terapia intensiva

Un giornalista britannico è rimasto gravemente ferito in Ucraina. Il reporter, di cui al momento non si conosce l’identità, ha subito fratture da schegge a entrambe le gambe durante un attacco delle forze militari russe. Secondo quanto riferito dal procuratore generale dell’Ucraina Irina Venediktova sulla sua pagina Facebook, il giornalista è attualmente ricoverato in terapia intensiva. La notizia arriva all’indomani dell’uccisione del reporter statunitense Brent Renaud, ex collaboratore del New York Times. «Voglio rivolgermi ai nostri partner: conto sul fatto che i leader del mondo civilizzato si decidano a chiudere i cieli», ha scritto Venediktova in riferimento alla richiesta di una no fly zone, finora esclusa dalla Nato.

Leggi anche: