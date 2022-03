L’aeroporto di Kherson colpito dai raid ucraini: le immagini di elicotteri e veicoli russi in fiamme – Il video

Raid ucraini hanno colpito nella notte l’aeroporto di Kherson. La città portuale nel sud dell’Ucraina è da giorni in mano alle truppe di Mosca, e anche l’aeroporto è in mano alle forze russe. Alcune immagini diffuse sui social network mostrano veicoli russi in fiamme. A darne notizia era stato durante la giornata anche Giovanni Bruno, italiano bloccato nella città. «Abbiamo passato tutta la notte senza dormire, terrorizzati dai bombardamenti. Raid ucraini hanno colpito l’aeroporto, dove c’erano gli elicotteri russi», ha raccontato.

