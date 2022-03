Zelensky invita tutti a Kiev: «Chi si schiera con noi avrà la gratitudine del mondo intero» – Il video

In un nuovo video pubblicato su Facebook il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky invita tutti gli amici del paese a visitare Kiev. L’invito arriva dopo che i premier della Polonia, della Repubblica Ceca e della Slovenia sono arrivati ieri nella Capitale. «Può essere pericoloso da queste parti perché il nostro cielo non è ancora chiuso ai missili e agli aerei russi, mentre la decisione di rafforzare il nostro arsenale aereo non è ancora stata presa. Ma oggi gli occhi del mondo sono puntati su di noi. Tutti quelli che si schierano con noi riceveranno gratitudine. Non solo la nostra, ma anche quella delle altre nazioni del mondo».

