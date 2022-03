Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa: è il terzo trionfo in carriera – Il video

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di discesa, la terza dopo quelle conquistate nel 2018 e nel 2021. L’azzurra si è aggiudicata il titolo ancora prima che fosse terminata l’ultima discesa della stagione a Courchevel. La svizzera Corinne Suter ha chiuso la sua prova con il momentaneo quinto tempo che non le ha consentito di superare Goggia, prima in classifica generale con 75 punti di distacco dall’austriaca. Per l’azzurra si tratta del terzo trionfo in carriera in questa specialità, dopo quelli del 2018 e del 2020.

Foto in copertina di repertorio: EPA/CHRISTIAN BRUNA | Video da Eurosport

