“Servant of the People”, Netflix ritrasmette negli Usa la serie Tv comica con Zelensky

Netflix ha deciso di rimandare in onda la serie tv comica del 2015 che ha reso famoso Volodymyr Zelensky, l’attuale presidente dell’Ucraina. In “Servant of the People” – questo il titolo – il protagonista, un insegnante interpretato dal leader ucraino, diventa a sorpresa presidente del Paese. «Voi l’avete chiesto e noi l’abbiamo rimessa», ha scritto il colosso dello streaming sull’account Twitter. La commedia è stata un enorme successo nel Paese, lanciando la carriera politica di Zelensky e portandolo a vincere quattro anni dopo le elezioni con oltre il 70% delle preferenze. Attualmente sono diversi i Paesi in tutto il mondo che hanno deciso di acquistarne i diritti per ritrasmetterla – tra questi anche la Gran Bretagna e la Francia.

