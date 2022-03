Benzina e diesel, nuovi discese dei prezzi: gli sconti delle compagnie da 3 a 8 cent

Con le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo che hanno chiuso ieri in saliscendi (in discesa la benzina, in salita il diesel), oggi si segnalano nuovi interventi al ribasso da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati dei carburanti. Eni scende (per il terzo giorno di seguito) di 3 centesimi su benzina e gasolio, IP taglia di 8 cent sia sul gasolio che sulla verde, mentre Q8 e Tamoil calano di 5 cent. Quotidiano energia fa anche sapere che «a causa di una manutenzione sul portale Osservaprezzi carburanti del Mise, anche oggi non è possibile elaborare i prezzi medi praticati sul territorio».

