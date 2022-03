Ora è la Russia a istituire la No Fly Zone sul Donbass : ieri 4 morti in un bombardamento a Donetsk

La Russia ha stabilito una no fly zone sulla regione del Donbass in Ucraina. Lo hanno annunciato gli account “ufficiali” dei separatisti della Repubblica popolare di Donetsk. I separatisti hanno anche fatto sapere che quattro persone sono rimaste uccise durante un bombardamento a Donetsk e alla sua periferia da parte delle truppe ucraine. Proprio ieri le forze russe hanno rivendicato un’avanzata nella regione. Secondo il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, i militari sono avanzati per 10 chilometri e hanno conquistato due località. «Le forze armate della Federazione Russa hanno preso il controllo di Novomayorskoye e Prechistovka. L’avanzata in un giorno è stata di 10 chilometri», ha detto Konashenkov, citato dai media russi.

