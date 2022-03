Zelensky ai mercenari: «Venire in Ucraina è stata la peggiore decisione della vostra vita» – Il video

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video oggi su Facebook in cui ha ringraziato i cittadini per la resistenza. Ha definito Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Kiev e Izym «città eroiche» che si trovano in una situazione difficile. «Non vi lasceremo soli. E non li perdoneremo. Sarete liberi. Come tutti noi sulla nostra terra», ha detto il presidente. Che poi ha minacciato i mercenari che la Russia, secondo alcuni rapporti di intelligence, vuole portare a combattere sul territorio: venire in Ucraina, per voi, è «la decisione peggiore della vostra vita: una vita lunga è meglio dei soldi che vi vengono offerti per una breve».

