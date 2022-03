Putin sul palco col giaccone italiano da 12mila euro, la ditta prende le distanze: «Imbarazzati, già interrotte le forniture in Russia» – Il video

Non è passato inosservato il look «made in Italy» di Vladimir Putin durante il suo discorso alla nazione in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea alla Federazione russa, sostenendo l’esercito russo contro l’Ucraina. Il presidente russo si è infatti presentato sul palco allestito nello stadio Luzhniki di Mosca con un maglione a collo alto color crema, il giubbotto antiproietille e sopra una giacca blu scuro da oltre 12mila euro, appartenente a una vecchia collezione di Loro Piana, azienda piemontese leader nella lavorazione del cachemire, e che dal 2013 è di proprietà all’80% della gruppo francese del lusso Lvmh. L’azienda biellese, per voce dell’imprenditore Pier Luigi Loro Piana, ha voluto prendere nettamente le distanze da quanto accaduto. «È chiaro da che parte abbiamo deciso di stare – ha spiegato all’Ansa Loro Piana -. Il gruppo Lvmh ha interrotto le forniture in Russia e si sta adoperando per aiutare il popolo ucraino attraverso le associazioni impegnate nella solidarietà, con donazioni, coperte e indumenti». E l’imprenditore biellese ha aggiunto: «Putin dovrebbe riflettere su ciò che sta facendo vivere al popolo ucraino». In un’intervista a Repubblica, Pier Luigi Loro Piana, che assieme al fratello Sergio guida l’azienda, oltre a ribadire la posizione netta dell’azienda e del gruppo Lvmh a fianco dell’Ucraina ha aggiunto: «Non mi sento colpevole per quella giacca sfoggiata indossata sul palco (da Putin, ndr), credo sia un acquisto che risale a tanto tempo fa, ma credo anche che questi siano argomenti minori rispetto alla tragedia di una guerra: è una questione che crea imbarazzo dal punto di vista umano».

ANSA | Il parka prodotto da Loro Piana indossato da Vladimir Putin durante il discorso alla nazione

