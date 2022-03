Il principe William ferma il suo viaggio in Belize, il villaggio non lo vuole: «No all’atterraggio dell’elicottero sul campo di calcio»

Battuta d’arresto per il viaggio del principe William che, con la sua consorte Kate Middleton, ha dovuto annullare la visita, prevista proprio per questo fine settimana, in Belize, prima tappa del loro tour nei Caraibi. Il motivo? «Temi sensibili» legati alla popolazione, dicono da Kensington Palace. Ma la verità è un’altra, come rivela il Daily Mail. Gli abitanti di un villaggio che avrebbero dovuto visitare, infatti, hanno detto no al loro arrivo. Ma non per partito preso. Il villaggio di Indian Creek, infatti, è in lite da un po’ di tempo con l’organizzazione caritatevole Flora e Fauna, in cui William è coinvolto, per una proprietà contestata. I residenti, per farsi sentire, cartelli alla mano, hanno deciso di fare un gesto simbolico, opponendosi di fatto all’atterraggio dell’elicottero dei reali sul campo di calcio del villaggio.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/WILL OLIVER

