Formula 1, trionfo delle Ferrari in Bahrein: vince Leclerc, secondo Sainz

Doppietta Ferrari nella prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul gradino più alto del podio Charles Leclerc che, partito in pole, ha conquistato il gran premio del Bahrein, precedendo il compagno di scuderia Carlos Sainz. Il campione del mondo Max Verstappen, a lungo secondo sulla sua Red Bull, è stato invece costretto a ritirarsi quando mancavano appena due giri alla conclusione della gara. Il campione del mondo in carica è stato improvvisamente costretto a fermarsi mentre si trovava in terza posizione.

«Pole position, giro più veloce, vittoria: un inizio da sogno, e sono davvero felice», è il commento post gara di Leclerc. «In questi anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto, ed è arrivato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile dandoci una macchina fantastica ed è andato tutto bene, anche con la doppietta di Carlos: non avremmo potuto fare di meglio, è stato fatto un lavoro incredibile per tornare al top e ora sono incredibilmente felice».

