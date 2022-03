Zelensky: «Stiamo dimostrando di saper combattere: i russi di essere incompetenti. Spingono il loro popolo al massacro» – Il video

«Dopo otto anni di aggressione, gli ucraini hanno dimostrato di saper combattere in modo più professionale di un esercito che lo fa da decenni in diverse regioni e in diverse condizioni». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esalta i suoi connazionali alla fine del ventiquattresimo giorno di combattimenti contro l’esercito russo. In un nuovo video diffuso sui social nelle prime ore del 20 marzo, Zelensky ribadisce il successo delle forze ucraine che rispondono: «con saggezza e coraggio all’enorme numero di equipaggiamenti e soldati» inviati dalla Russia in Ucraina. Come avvenuto ad esempio a Chornobaivka, che: «passerà alla storia della guerra», là dove l’esercito russo è stato respinto in diversi attacchi e dove sarebbe morto il quinto generale russo, Andrej Mordvichev, comandante dell’ottava Armata del Distretto Militare meridionale delle Forze armate della federazione russa: «Questo è un luogo in cui l’esercito russo e i suoi comandanti si sono mostrati completamente come sono: incompetenti, in grado di spingere semplicemente il loro popolo al massacro». Successi che arrivano mentre su altri fronti prosegue l’assedio asfissiante delle truppe russe, come a Mariupol, dove invece resteranno nella storia i crimini di guerra che sono stati commessi: «Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire».

