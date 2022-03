Vito Petrocelli: il senatore M5s pro-Putin chiede di staccare la spina al governo Draghi

Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri del Senato, ha detto che il M5s dovrebbe ritirare l’appoggio al governo Draghi per la sua posizione sulla guerra in Ucraina. «Penso che per il M5S sia arrivato il momento di ritirare ministri e sottosegretari dal governo Draghi. Questo governo ha deciso di inviare armi all’Ucraina in guerra, rendendo di fatto l’Italia un paese co-belligerante», ha sostenuto Petrocelli in un colloquio con l’agenzia di stampa Agi. E ancora: «Che senso ha confermare la fiducia a un governo interventista? La maggioranza degli italiani non vuole alcun coinvolgimento del nostro paese in una guerra dagli esiti imprevedibili. Invito tutti i colleghi 5 stelle ad una riflessione su questa proposta» ha aggiunto. «Intanto io confermo la mia contrarietà alla fornitura di armi prevista dal Decreto Ucraina, che ci catapulta nel conflitto in corso, complicando enormemente le possibilità di giungere ad un accordo di pace», ha concluso.

Leggi anche: